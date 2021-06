Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Bosz aurait trouvé le remplaçant de Memphis Depay !

Publié le 7 juin 2021 à 13h50 par La rédaction mis à jour le 7 juin 2021 à 13h51

Alors que l'OL devra faire face au départ de Memphis Depay, le club lyonnais serait déjà sur la piste de son successeur. Et il pourrait bien aller piocher en Turquie, où Dimitrios Pelkas aurait attisé son intérêt.