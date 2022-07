Foot - Mercato - OL

Mercato : OL, Rennes... Un grand retour en Ligue 1 se complique

Publié le 9 juillet 2022 à 22h10 par Quentin Guiton

Depuis quatre saisons maintenant, Samuel Umtiti joue peu au FC Barcelone, voir quasiment plus du tout la saison passée. Indésirable de longue date, le Français de 28 ans rêvait de revenir à l’OL, mais le club rhodanien n’a pas souhaité le rapatrier. Puis Rennes a débarqué. Mais cette porte de sortie vient aussi de se refermer…

Il est loin le temps où Samuel Umtiti faisait partie des références au poste de défenseur central en Europe. Depuis la Coupe du monde 2018 et sa grosse blessure, l’international tricolore a totalement disparu des radars du côté du FC Barcelone. Seulement quatorze titularisations lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020, huit l’année suivante. Pire, la saison passée, Umtiti n’a participé qu’à une seule rencontre !

Transfert - OL : Un gros coup est préparé par Aulas sur le mercato https://t.co/mzNgqx2yiQ pic.twitter.com/vUGx5qEf6X — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Genesio chaud pour rapatrier Umtiti...

Plus que jamais poussé vers la sortie, Samuel Umtiti espérait plus que tout revenir dans son club formateur l’OL aux côtés d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Mais le club rhodanien n’a pas envisagé de le faire revenir. Puis la rumeur d’un intérêt poussé de Rennes pour le champion du monde a fait surface. Bruno Genesio, qui l’a eu sous ses ordres à l'OL, aurait été chaud pour retravailler avec son ancien joueur, comme il le confiait récemment en conférence de presse : « Sam, c’est un joueur que je connais parfaitement. Je l’ai d’abord eu en formation à Lyon, ensuite en équipe professionnelle. Ça crée forcément des liens. Vous connaissez tous son histoire, ses qualités et les déboires qu’il a eus l’année dernière. Ça reste un joueur de très très haut niveau, et les joueurs de très haut niveau peuvent nous intéresser ».

… pas Rennes

Malheureusement pour Samuel Umtiti, c’est un nouveau coup dur qui se profile. Ce samedi, Fabrizio Romano annonce que Rennes s’est retiré des négociations pour se concentrer sur le défenseur brésilien de Benfica Morato (21 ans) qui serait même proche de signer pour le club breton. Ces derniers jours, des doutes étaient déjà apparus du côté de Rennes par rapport à l’état physique du joueur. Un énième revers pour Umtiti qui va devoir se trouver une nouvelle porte de sortie…