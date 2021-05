Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Andersen bientôt transféré définitivement ?

Publié le 20 mai 2021 à 22h20 par La rédaction

Alors qu’il est prêté à Fulham en Premier League, Joachim Andersen voudrait rester en Angleterre la saison prochaine et intéresserait plusieurs clubs.

L’OL, qui avait prêté son défenseur danois Joachim Andersen à Fulham cette saison, aurait été approché par plusieurs clubs en Europe. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Danois voudrait rester en Premier League la saison prochaine, et Tottenham serait intéressé par le défenseur. Le club londonien aurait placé Joachim Andersen sur sa liste pour renforcer son secteur défensif. Lyon et Jean-Michel Aulas pourraient donc faire affaire cet été, et vendre définitivement Joachim Andersen.