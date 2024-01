Mercato - OL : Les prochaines recrues sont annoncées !

Benjamin Labrousse

L’OL a dynamité le mercato sur ces derniers jours. Le club rhodanien a bouclé les arrivées de Malick Fofana et de Gift Orban (La Gantoise), et possède désormais un secteur offensif davantage fourni. Ce mercredi, l’entraîneur des Gones Pierre Sage a annoncé la couleur concernant la suite du marché des transferts lyonnais.

Malgré une première partie de saison calamiteuse, l’OL a réussi à se renforcer. Très actif sur ce mercato hivernal, Lyon a récemment bouclé une double opération à 30M€ en provenance de Belgique. Si le club rhodanien avait officialisé l’arrivée il y a quelques jours de Malick Fofana, l’OL a de nouveau décidé de piocher du côté de La Gantoise (Belgique).

Double opération à 30M€ pour l’OL

Après avoir dépensé 17M€ pour l’ailier de 18 ans donc, l’OL a jeté son dévolu sur Gift Orban. Attaquant nigérian de 21 ans, Orban était très convoité en Europe, notamment par le LOSC en France, lors du dernier mercato estival. Le club lyonnais va débourser 13M€ dans cette opération, pour ce qui pourrait être un gros coup de janvier. Avec un effectif en pleine reconstruction donc, l’entraîneur Pierre Sage a récemment évoqué la suite du mercato hivernal du côté de l'OL.

« L’idée c’est de pouvoir travailler avec un effectif de 20 joueurs de champ »