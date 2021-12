Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les plans de Juninho pour son avenir !

Publié le 11 décembre 2021 à 10h55 par La rédaction

Alors que Juninho va donc prochainement quitter l’OL et ses fonctions de directeur sportif, le Brésilien semble déjà avoir une idée en tête pour la suite.