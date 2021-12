Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré répond au départ de Kolo Muani !

Publié le 11 décembre 2021 à 10h50 par La rédaction

Randal Kolo Muani l’a annoncé, c’est sa dernière saison au FC Nantes. Des propos sur lesquels est revenu Antoine Kombouaré.