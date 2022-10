Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le vestiaire en rajoute une couche sur Laurent Blanc

Publié le 17 octobre 2022 à 00h00

Pour son premier match à la tête de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a connu la défaite ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais (3-2). Le nouvel entraîneur des Gones reste malgré tout positif, tout comme Houssem Aouar, confiant pour la suite alors qu’il retrouvait le onze de départ.

Laurent Blanc devra attendre pour connaître sa première victoire avec l’OL. Ce dimanche, les Gones se sont inclinés sur la pelouse du Stade Rennais (3-2), et ce malgré l’ouverture du score d’Alexandre Lacazette, auteur d’un doublé. Pour autant, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a retenu du positif de la prestation de ses joueurs. Un état d’esprit partagé par Houssem Aouar.

« Je pense que le meilleur est à venir »

Titularisé ce dimanche par Laurent Blanc alors qu’il ne rentrait pas dans les plans de Peter Bosz, Houssem Aouar affiche un discours positif pour la suite de la saison. « Ça a été un match intense mais il y a beaucoup de positif sur ce qu’on a fait, malgré la défaite. Je pense que le meilleur est à venir. Par séquence, ça a été pas mal. Physiquement, on n’était pas au point mais on y travaille , a indiqué Houssem Aouar au micro de Prime Vidéo . On a été satisfait de ce qu’il voulait faire. On a fait ce qu’on a pu en très peu de temps. Malgré la défaite, on est optimistes pour la suite. En prenant trois buts, c’est plus compliqué de gagner, on va essayer d’être plus solide. Devant on a de la qualité pour marquer des buts. »

« Laurent Blanc ? Il est là pour remettre de l’ordre et c’est normal »