Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L'aveu d'Aulas sur Juninho

Publié le 16 janvier 2022 à 12h42 par La rédaction

Alors que Juninho n'est plus le directeur sportif de l'OL, Jean-Michel Aulas révèle que depuis le désaccord concernant l'arrivée de Laurent Blanc, les relations entre les deux hommes se sont refroidies.