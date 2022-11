Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Laurent Blanc jette déjà un gros froid pour cet hiver

Publié le 10 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Présent en conférence en marge de la réception de l’OGC Nice, Laurent Blanc s’est prononcé sur ses ambitions pour le mercato d’hiver. Et l’entraîneur de l’OL ne s’attend pas nécessairement à beaucoup de mouvements à cette occasion.

Arrivé sur le banc de l'OL il y a quelques semaines pour remplacer Peter Bosz, Laurent Blanc a d'ores et déjà réussi à redresser la barre à Lyon, mais du mouvement sur le mercato n'est pas à exclure afin que l'ancien coach du PSG puisse avoir un effectif plus important en seconde partie de saison. Et à l'occasion de son passage en conférence de presse, le technicien français a été interrogé sur le mercato d'hiver.

«Je n’y ai pas pensé une seule seconde»

« Il y a des choses qui sont sympas à lire mais qui sont fausses. Je n’y ai pas pensé une seule seconde. Vous n’êtes pas obligés de me croire mais la période n’est pas ouverte et parce qu’on a beaucoup de chose à faire. Laissez finir les cinq matchs et on verra les moyens qu’on aura après. C’est avec 90% de ce groupe qu’on va finir cette saison. La blessure de Jérôme date de 24h donc la réflexion peut venir à n'importe quel moment. Elle doit donc être globale et faire en sorte que ton effectif soit performant et équilibré. Ça te permet de pouvoir changer de système et d’être efficace », lance-t-il devant les médias avant d'en rajouter une couche.

Peu de mouvements cet hiver ?