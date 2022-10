Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La révolution de Laurent Blanc a fait deux énormes victimes

Publié le 31 octobre 2022 à 21h00

Arrivé sur le banc de l'OL pour remplacer Peter Bosz, Laurent Blanc a immédiatement fait des choix forts qui portent leurs fruits puisque Lyon reste sur deux victoires de suite. Une situation qui devrait inquiéter certains joueurs à l'image de Tetê et Karl Toko-Ekambi, les deux grands perdants de l'arrivée de l'ancien coach du PSG.

Après un début de saison très compliqué, Jean-Michel Aulas a décidé de se séparer de Peter Bosz. C'est Laurent Blanc qui a été nommé pour s'asseoir sur le banc de l'OL. Et comme lors de chaque changement d'entraîneurs, le nouveau coach relance des joueurs. C'est ainsi que Moussa Dembélé apparaît comme l'un des grands gagnants. L'ancien attaquant du PSG est effectivement aligné aux côtés d'Alexandre Lacazette dans le 3-5-2 de Laurent Blanc alors qu'il jouait très peu sous les ordres de Peter Bosz. Houssem Aouar, Jérôme Boateng ou encore Sinaly Diomandé et Thiago Mendes sont les autres bénéficiaire du changement de coachs. Mais il ne peut pas y avoir que des gagnants.

Tetê et Toko-Ekambi ont disparu du onze de Blanc

Et les deux perdants de l'arrivée de Laurent Blanc sont faciles à identifier puisqu'il s'agit de Tetê et de Karl Toko-Ekambi, deux éléments essentiels de Peter Bosz et qui se contentent de bouts de matchs depuis le changement d'entraîneurs. Il faut dire que leur profil ne semble pas adapté à 3-5-2 puisque ce sont deux ailiers. Ainsi, Tetê n'a disputé que 5 minutes lors des trois matches dirigés par Laurent Blanc. Il avait alors remplacé Malo Gusto en fin de match lors de la défaite contre Rennes (2-3). Contre Montpellier et Lille, le Brésilien est resté sur le banc et ne semble plus avoir sa place dans le nouveau système des Gones. Plus polyvalent que Tetê, Karl Toko-Ekambi est capable d'évoluer dans le duo d'attaque ce qui lui offre un peu plus de temps de jeu. Contre le MHSC et le LOSC, il a chaque fois remplacé Moussa Dembélé peu après l'heure de jeu. Titulaire avec Peter Bosz, l'international camerounais n'est toutefois plus qu'un joker aux yeux de Laurent Blanc.

Quel avenir pour les jeunes ?

Mais ce n'est pas tout. En effet, alors que Peter Bosz avait décidé de donner leur chance à plusieurs jeunes, Laurent Blanc a relancé plusieurs joueurs expérimentés à l'image d'Houssem Aouar, Jérôme Boateng et Moussa Dembélé aux dépens de Johan Lepenant par exemple. Révélation du début de saison, l'ancien joueur de Caen n'a jamais été titularisé par Laurent Blanc. Même constat pour Rayan Cherki qui n'a disputé que 3 minutes depuis la prise de fonction de Laurent Blanc. Des choix forts qui s'avèrent payants pour le moment puisque l'OL s'est imposé contre Montpellier (2-1) et Lille (1-0) après s'être incliné contre Rennes (2-3).