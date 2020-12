Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho veut dépouiller un club de L1 !

Publié le 15 décembre 2020 à 23h10 par La rédaction

Alors que l’Olympique Lyonnais pourrait perdre plusieurs cadres lors des prochaines périodes des transferts, Juninho explore déjà de nouvelles pistes. Le directeur sportif aurait jeté son dévolu sur deux joueurs du Stade Brestois.