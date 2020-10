Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Coupet règle ses comptes après son départ

Publié le 24 octobre 2020 à 12h20 par La rédaction

Ancien entraîneur des gardiens de l’OL, Grégory Coupet est maintenant à Dijon. L’ancien international français a, de nouveau, exprimé ses regrets quant à l’attitude de Rudi Garcia à l’OL.