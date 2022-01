Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Dernière étape avant une vente colossale !

Publié le 28 janvier 2022 à 8h25 par La rédaction mis à jour le 28 janvier 2022 à 8h30

Actuellement en instance de départ de l’OL pour Newcastle où il sera transféré pour 42M€ + 10M€ de bonus, Bruno Guimaraes s’apprête à passer sa visite médicale avec les Magpies.

Bruno Guimaraes (24 ans) et l’OL, c’est bientôt la fin ? Un accord a été révélé ces dernières heures entre l’OL et Newcastle au sujet du milieu de terrain brésilien pour un transfert de 42M€ + 10M€ de bonus, et selon les révélations de Fabrizio Romano, sa visite médicale avec le club anglais est prévue ce vendredi à Belo Horizonte. L'agent de Guimaraes a d'ailleurs publié une photo sur les réseaux sociaux pour faire part de son voyage.