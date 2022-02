Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Une opération à 7M€ est imminente !

Publié le 5 février 2022 à 23h18 par P.L.

En difficulté à l'OL, Xherdan Shaqiri pourrait bien rebondir en MLS très prochainement. Un accord serait proche d'être conclu en vue d'un transfert vers le Chicago Fire.