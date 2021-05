Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : De Zerbi évoque son avenir !

Publié le 2 mai 2021 à 10h20 par La rédaction

Pisté par l’OL pour remplacer Rudi Garcia sur le banc l’année prochaine, mais aussi par Nice, Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur de Sassuolo, n’a pas souhaité donner de précisions sur son avenir.