Mercato - OL : Un joueur de Rudi Garcia a refusé une offre cet hiver !

Publié le 8 février 2021 à 18h05 par La rédaction mis à jour le 8 février 2021 à 18h09

Très peu utilisé par Rudi Garcia, le jeune Melvin Bard a pourtant préféré rester à l'OL plutôt que de partir en prêt cet hiver comme il l'a expliqué en conférence de presse.