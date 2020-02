Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Blanc, Gourvennec… Juninho revient sur l’arrivée de Garcia

Publié le 26 février 2020 à 11h48 par T.M.

Pour remplacer Sylvinho, l’OL a étudié plusieurs options avant de finalement porter son choix sur Rudi Garcia. Un choix évoqué par Juninho.