Mercato - OL : Aulas est très menacé pour Hatem Ben Arfa !

Publié le 12 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis l’été dernier, Hatem Ben Arfa intéresse l’OL. Mais les prétendants étrangers sont également au rendez-vous pour l’ancien joueur du PSG…

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Hatem Ben Arfa (32 ans) est sans club depuis plus de six mois. Arrivé au terme de son contrat avec le Stade Rennais en juin dernier, l’attaquant français n’a pas encore retrouvé de challenge malgré une multitude de prétendants annoncés sur ses traces ces derniers mois. Et actuellement, Ben Arfa semble avoir au moins cinq prétendants sur le marché…

L’OL veut Ben Arfa, mais…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Hatem Ben Arfa donne sa priorité à l’OL qui est en quête de renfort offensif avec les blessures longue durée de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaide. Toutefois, Jean-Michel Aulas doit faire face à une rude concurrence puisque Valladolid, l’Espanyol Barcelone, Fenerbahçe ou encore Almeria cibleraient également Ben Arfa. Affaire à suivre…