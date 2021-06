Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Un ancien joueur de l’AS Monaco vers l'OGC Nice ?

Publié le 4 juin 2021 à 20h05 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2021 à 20h09

Alors qu'il a fait ses adieux à l'AS Monaco, Stevan Jovetic pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 1 puisque l'OGC Nice se montrerait intéressé par le joueur de 31 ans.