Mercato - Officiel : Rennes prête M'Baye Niang à Al-Ahli

Publié le 7 février 2021 à 23h46 par La rédaction

Peu utilisé au Stade Rennais par Julien Stéphan, M'Baye Niang a rejoint Al-Ahli et l'Arabie Saoudite pour le reste de la saison.

Alors qu'il était un temps annoncé du côté de l'ASSE, M'Baye Niang va bel et bien quitter le Stade Rennais, mais aussi le Championnat de France. L'international sénégalais, limité à seulement neuf matches et un but cette saison en Ligue 1, a été prêté à Al-Ahli jusqu'à la fin de la saison. Le prêt de M'Baye Niang au club saoudien devrait rapporter à Rennes la somme de 1.5M€. Une option d'achat non-obligatoire a également été incluse dans le contrat de l'attaquant de 26 ans.