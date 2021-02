Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un avenir en Équipe de France ? La réponse de Rudi Garcia !

Publié le 7 février 2021 à 23h25 par La rédaction

Sous contrat à l’OL jusqu’en juin prochain, Rudi Garcia pourrait alors se retrouver libre de s’engager avec le club ou la sélection de son choix ? Et pourquoi pas l’Équipe de France ? L’entraîneur de l’OL n’a pas fermé la porte à terme.