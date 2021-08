Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Liverpool prolonge un 3ème cadre de Jürgen Klopp !

Publié le 4 août 2021 à 18h09 par La rédaction

Liverpool est parvenu à prolonger le contrat de son roc Alisson Becker, mettant fin à une trilogie après celles de Trent Alexander-Arnold et Fabinho.

Après Trent Alexander-Arnold la semaine dernière et Fabinho ces dernières heures, Liverpool a enfin officialisé la tant attendue prolongation de contrat d’Alisson Becker. Selon le communiqué publié sur le site officiel des Reds , le portier brésilien, qui avait débarqué en 2018 en provenance de la Roma, a signé un contrat de longue durée, à l’instar de Fabinho et d’Alexander-Arnold avant lui. Aux médias du club de la Mersey , Alisson s’est enflammé pour cette marque de confiance de Liverpool. « Je pense que je n'ai pas perdu trop de temps pour y réfléchir. C'est quelque chose que nous avons construit ces trois dernières années, la confiance que j'ai dans le club et que le club a en moi. Ma famille et moi, nous sommes vraiment heureux ici. Mes enfants sont installés en Angleterre, dans un pays différent, mais ils grandissent de cette façon. Nous sommes donc très heureux. Je suis vraiment heureux de pouvoir continuer à travailler ici, de faire du bon travail ici. Je suis donc très heureux d'avoir pris cette décision, ce n'est pas difficile pour moi ».