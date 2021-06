Foot - Mercato

Mercato : Ça bouge au Bayern Munich !

Publié le 1 juin 2021 à 10h50 par La rédaction mis à jour le 1 juin 2021 à 11h03

C'était dans les tuyaux depuis quelques mois, c’est désormais acté : Karl-Heinz Rummenigge devrait démissionner de son poste de président du Bayern. Oliver Kahn le remplacera dès le 1er juillet.