Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Avant le PSG, Dortmund annonce une recrue !

Publié le 18 février 2020 à 19h37 par La rédaction

Quelques minutes avant le coup d’envoi du choc contre le PSG, le Borussia Dortmund a officialisé le transfert définitif d’Emre Can.

Prêté cet hiver par la Juventus, Emre Can sera toujours un joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine. En effet, le club de la Ruhr a annoncé avoir levé l’option d’achat du milieu de terrain allemand. « Le contrat de prêt du joueur de 26 ans prend fin en juin. Au premier juillet, le contrat entre le Borussia Dortmund et Can entrera en vigueur et ira jusqu’au 30 juin 2024 », précise le communiqué du BvB. Quelques minutes avant le coup d’envoi du huitième de finale de Ligue des Champions contre le PSG, le Borussia annonce donc une recrue.