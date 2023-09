Mercato : Neymar signe un contrat en or, l’improbable révélation

Thomas Bourseau

Luis Campos n’est certes pas parvenu à se séparer de Neymar comme il le souhaitait à son arrivée en 2022, mais le conseiller football du PSG est arrivé à ses fins cet été. Le Brésilien est allé à Al-Hilal en y signant un contrat astronomique financièrement parlant. Fabrizio Romano a fait une étonnante révélation. Explications.

Neymar aura passé six saisons au PSG avant de quitter le club de la capitale. Un mariage qui a vite tourné au vinaigre dès 2019 avec son forcing pour retrouver le FC Barcelone quitte à payer de sa poche. Par la suite s’en sont suivies des déclarations d’amour envers le Paris Saint-Germain et notamment sur Twitter et dans les médias de la part de Neymar.

Le PSG a tourné la page Neymar

Finalement, il ne sera pas allé jusqu’au bout de son nouveau contrat signé en 2021 avec une activation de deux saisons supplémentaires à compter du 1er juillet 2022, soit jusqu’à l’été 2027. En effet, poussé vers la sortie pendant tout l’été par le comité de direction du Paris Saint-Germain et en particulier par Luis Campos en sa qualité de conseiller football, Neymar a claqué la porte du PSG pour… non pas pour rejoindre le FC Barcelone comme escompté par le Brésilien, mais pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal.

«Ils voulaient vraiment que le camp de Neymar partage les détails du salaire»