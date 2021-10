Foot - Mercato - OM

Mercato : Newcastle, Inter... L'OM impliqué dans un projet sensationnel avec l'Arabie Saoudite ?

Publié le 7 octobre 2021 à 22h30 par A.M. mis à jour le 7 octobre 2021 à 22h31

Après de longs mois d'attente, Newcastle a été racheté par le Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF). Et l'OM, dont le nom circule également pour une vente, pourrait bien être indirectement concerné.

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, les rumeurs de vente entourant l'OM sont incessantes. Et pour cause, le club phocéen aurait été proche d'être cédé à la holding du prince saoudien Al-Walid bin Talal. Mais rien n'est acté pour le moment. Pendant ce temps-là, Newcastle vient d'être vendu au Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF) piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Les Magpies deviennent ainsi le club le plus riche du monde puisque la richesse du PIF est estimée à 400 milliards d'euros, soit plus que QSI (250 milliards d'euros) avec le PSG et que le propriétaire émirati de Manchester City, Cheikh Mansour à la tête d'un fonds privé d'Abu Dhabi estimé à 30 milliards d'euros. Mais l'OM pourrait bien également être l'un des grands gagnants de cette opération.

Newcastle pourrait s'inspirer du City Group