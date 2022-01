Foot - Mercato

Mercato : Newcastle à fond sur un buteur de l’OL ?

Publié le 5 janvier 2022 à 12h33 par La rédaction mis à jour le 5 janvier 2022 à 12h34

En quête de gros renforts pour son mercato hivernal, Newcastle aurait coché le nom de Moussa Dembélé à l’OL.