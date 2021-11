Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Newcastle s'attaque à un protégé de Jürgen Klopp !

Publié le 24 novembre 2021 à 11h13 par La rédaction mis à jour le 24 novembre 2021 à 11h14

En quête de renforts après son rachat par le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, Newcastle s'intéresserait à Divock Origi, l'attaquant de Liverpool.