Mercato : Tottenham annonce la couleur pour le recrutement !

Publié le 24 novembre 2021 à 11h05 par La rédaction mis à jour le 24 novembre 2021 à 11h13

Tottenham a changé de visage avec la venue de Fabio Paritici au poste de directeur sportif l'été dernier, mais aussi à la suite de la récente arrivée d'Antonio Conte sur le banc des Spurs. Ainsi, le président du club londonien, Daniel Levy, a dressé son plan de vol.