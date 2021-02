Foot - Mercato - Montpellier

Mercato - Montpellier : Der Zakarian sur la sellette ? Il répond !

Publié le 3 février 2021 à 22h50 par La rédaction

Alors qu'il arrive en fin de contrat avec Montpellier, Michel Der Zakarian pourrait être remplacé à l'intersaison. Des rumeurs qu'il préfère éviter pour pousser un léger coup de gueule.