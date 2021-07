Mercato : Olivier Giroud annonce son départ de Chelsea !

Foot - Mercato - Chelsea

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Olivier Giroud va s'engager en faveur du Milan AC ce vendredi. Avant de signer chez les Rossoneri, le buteur français a annoncé son départ de Chelsea sur les réseaux sociaux.

Lié à Chelsea jusqu'au 30 juin 2022, Olivier Giroud va quitter les Blues dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde français va signer avec le Milan AC ce vendredi. Et avant de voir son départ chez les Rossoneri être officialisé, Olivier Giroud a annoncé son départ de Chelsea sur son compte Twitter . « À tous les Blues, à mes coéquipiers, à tous mes entraîneurs, à tout le club, un énorme merci pour ces moments spéciaux. Je commence un nouveau voyage avec le cœur léger et heureux. Nos victoires en Fa Cup, en Europa League et en Champions League ont été magnifiques » , a posté Olivier Giroud sur les réseaux sociaux.

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. Love Oli G. pic.twitter.com/HytVlp0uYx