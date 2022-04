Mercato - Milan AC : La grande annonce de Zlatan Ibrahimovic sur son avenir !

Foot - Mercato - Milan AC

Agé de 40 ans, Zlatan Ibrahimovic a laissé entendre, sur les réseaux sociaux, qu'il voulait poursuivre sa carrière de joueur.

Zlatan Ibrahimovic n'a pas été épargné par les blessures cette saison. Touché au genou depuis quelques semaines, l'attaquant suédois poursuit sa rééducation et espère faire son retour à la compétition prochainement. Le joueur continue de s'entraîneur comme le montre sa dernière vidéo publiée sur Twitter. On peur apercevoir l'ancien buteur du PSG enchaîner les frappes. L'une d'entre elles touche la caméra. « Je décide quand m'arrêter, tout comme je décide que la balle jaune te touchera » peut-on lire sur le compte de Zlatan Ibrahimovic. Une référence implicite à son avenir. Lié au Milan AC jusqu'à la fin de la saison, le géant suédois de 40 ans ne semble pas vouloir raccrocher les crampons.

I decide when to stop, just like I decide that the yellow ball will hit you pic.twitter.com/481mnOGG2W