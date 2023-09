Mercato : Messi reçoit une invitation pour son avenir

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Et pourtant, le champion du monde argentin avait la possibilité de faire son retour au FC Barcelone. Interrogé, Marc-André Ter Stegen a milité pour revoir Leo Messi au Barça.

Lors de son arrivée au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club parisien, le champion du monde argentin a pris le large à l'issue de son contrat le 30 juin.

Ter Stegen regrette le transfert avorté de Messi au Barça

En effet, Leo Messi a quitté le PSG pour rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement, et ce, malgré l'intérêt du FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à SPOX et GOAL , Marc-André Ter Stegen a regretté que la Pulga ne fasse pas son retour au Barça, avant de se prononcer sur un possible retour à l'avenir.

Ter Stegen espère toujours un retour de Messi au Barça