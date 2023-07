Mercato : Messi fait déjà une victime

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’a finalement pas signé au FC Barcelone pour privilégier son rêve américain à l’Inter Miami. L’arrivée de Messi au sein de la franchise de MLS a entraîné la rupture de contrat de Rodolfo Pizarro. Explications.

Le feuilleton Lionel Messi a animé l’intégralité de la saison dernière et a été synonyme de véritables montagnes russes. Entre une prolongation de contrat au PSG pour laquelle un accord de principe aurait été trouvé à la fin de la Coupe du monde selon Le Parisien et le journaliste Fabrizio Romano, ou bien au moment où le PSG est sorti par la petite porte en 1/8ème de finale de Ligue des champions par le Bayern Munich, ce qui aurait amené Messi à se poser des questions sur la suite, le flou régnait sur le feuilleton.

Transfert à 200M€, le PSG reçoit un coup de pression https://t.co/OEyIoxsPQO pic.twitter.com/sBT0YMo5iX — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Entre le Barça et l’Inter Miami, le coeur de Messi a balancé

De plus, Lionel Messi aurait pris en considération un retour au FC Barcelone au point où son père Jorge Messi, qui représente ses intérêts, aurait affiché son optimisme quant au bon déroulé de cette opération à la presse espagnole. Mais finalement, c’est le rêve américain évoqué en septembre 2020 à Goal España que Lionel Messi a décidé de vivre à compter de cet été. C’est en effet l’information communiquée par le principal intéressé en interview pour Mundo Deportivo début juin.

Le contrat de Pizarro rompu à Miami, Messi est Designated Player