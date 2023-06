Mercato : Messi a trompé son monde, il fait un heureux

Thomas Bourseau

Lionel Messi a quitté le PSG, mais n’a pas pu revenir au FC Barcelone. Au final, le septuple Ballon d’or a signé en faveur de l’Inter Miami. Pour le bonheur de David Beckham, co-propriétaire de la franchise de Major League Soccer, qui a dressé un portrait plus que flatteur de Messi.

« J'ai pris la décision d'aller à l'Inter Miami. Ce n'est pas encore bouclé à 100%, il manque encore quelques éléments. Mais nous avons décidé de poursuivre sur cette voie » . Mercredi soir, Lionel Messi mettait fin au suspense concernant son avenir. Alors qu’il était question d’un retour surprise au FC Barcelone ou d’un pont d’or accepté par Messi en Arabie saoudite, l'Argentin choisissait finalement de vivre son vieux rêve américain : signer en Major League Soccer dans la franchise codétenue par David Beckham : l’Inter Miami.

«La Coupe du monde, ce qui me manquait avant de conclure ma carrière ici et de rejoindre les États-Unis»

Pour Mundo Deportivo , le désormais ex-joueur du PSG a affirmé avoir été approché par d’autres équipes du vieux continent, mais n’a rien laissé passer. « J'ai reçu des offres d'autres équipes européennes. Mais je ne les ai même pas évaluées parce que mon idée était d'aller à Barcelone et, si ça ne se faisait pas, de quitter le football européen. D'autant plus après avoir gagné la Coupe du monde, ce qui me manquait avant de conclure ma carrière ici et de rejoindre les États-Unis ».

PSG : Messi a fait son choix, il balance les coulisses https://t.co/k8t0to8fhv pic.twitter.com/ycDwYpNsTp — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Beckham s’enflamme totalement pour Messi