Mercato : Dries Mertens serait déjà fixé pour son avenir !

Publié le 1 mars 2020 à 19h55 par La rédaction

Auteur d’un but somptueux face au FC Barcelone lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Dries Mertens verra son contrat prendre fin à Naples dans quelques mois. L’aventure devrait finalement se poursuive. Explications.

Dries Mertens est contractuellement lié à Naples jusqu’en juin prochain. L’attaquant belge serait pisté par l’AS Monaco qui aurait déjà contacté le club italien lors du dernier mercato hivernal. Nicolo Schira a annoncé ce dimanche que Aurélio De Laurentiis souhaiterait prolonger le contrat de Mertens. Un autre journaliste confirme cette information ce dimanche soir. « Dries Mertens se rapproche de la prolongation avec Naples : la réunion a été positive avec De Laurentiis et un nouveau contrat est prêt, c'est en cours. La rencontre aujourd'hui (ce dimanche) entre le conseil d'administration du club et le joueur lui-même s’est bien passée et l'accord est presque terminé. Dries va prolonger son contrat jusqu’en juin 2022 » a expliqué Fabrizio Romano sur son compte Twitter .