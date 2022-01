Foot - Mercato

Mercato : Mendes et Mourinho ont tenté un coup avec Laurent Blanc !

Publié le 6 janvier 2022 à 20h20 par La rédaction

Si Laurent Blanc a depuis repris du service au Qatar, il aurait très bien atterrir au Portugal.

Il a fallu attendre de longues années pour revoir Laurent Blanc sur un banc de touche. Désormais, l’entraîneur français officie au Qatar, mais il aurait très bien pu revenir sur le devant de la scène bien avant et du côté du Portugal. En effet, le média portugais Sabado a révélé certaines écoutes réalisées sur Jorge Mendes. Et on y apprend notamment que le célèbre agent aurait été conseillé par José Mourinho afin de souffler le nom de Blanc pour devenir l’entraîneur du Benfica à l’été 2020. C’est finalement Jorge Jesus qui a été choisi.