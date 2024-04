Mercato : Mbappé signe au PSG, il hallucine

Thibault Morlain

En 2017, Kylian Mbappé était au coeur d’une immense bataille sur le marché des transferts. Alors à l’AS Monaco, le crack français était ciblé par les plus grands clubs européens. Et si on pensait que son avenir s’écrirait au Real Madrid, c’est finalement au PSG que Mbappé a signé. Un transfert auquel certains ont eu du mal à croire.

Il n’aura fallu que quelques mois pour que Kylian Mbappé se révèle aux yeux du monde entier. Avec l’AS Monaco, l’attaquant français a fait forte impression et lors du mercato estival 2017, on s’est arraché ses services. Le FC Barcelone, le Real Madrid, le PSG… Tous les plus grands rêvaient alors de Mbappé.



« Ça paraissait tellement improbable ! »

C’est finalement le PSG qui a raflé la mise avec Kylian Mbappé, ce qui n’était pas forcément prévu initialement. Journaliste pour Culture PSG , Philippe Goguet a raconté pour La Revue des Médias : « On me dit qu’Unai Emery, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, s’est déplacé en voiture pour le rencontrer et le convaincre de signer. Je n’y crois pas ! Ça paraissait tellement improbable ! ».

« Est-ce que ça vaut de jouer sa crédibilité sur Mbappé ? »