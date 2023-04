Mercato : Mbappé relance le feuilleton, le PSG est à sa merci

Thomas Bourseau

Furieux envers le PSG pour son dernier coup de communication qu’il juge maladroit, Kylian Mbappé se poserait des questions sur son avenir et son mercato est à présent relancé. Mbappé a la main. Explications.

Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en juin 2024. En effet, l’ultime année du bail signé au printemps 2022 n’est qu’optionnelle et seul le principal intéressé peut l’activer. Le PSG n’aurait pas son mot à dire. Ce qui signifie que le Paris Saint-Germain pourrait voir Mbappé partir libre dans un an.

Le feuilleton Mbappé reprend, il a les clés

De quoi mettre une certaine pression sur le PSG et de laisser la porte ouverte à un transfert XXL de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison. D’autant plus que Mbappé n’a que très peu goûté la campagne d’abonnements pour la saison prochaine au Parc des princes dans laquelle il a été un peu trop surexposé à son goût. Le clan Mbappé discuterait déjà avec le Real Madrid selon The Athletic et une date butoir pourrait tout changer dans le projet sportif du PSG.

Mbappé doit activer son option avant le 30 juin 2024