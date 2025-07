Mercato : Mbappé rejoint par l'un de ses potes au Real Madrid ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, William Saliba pourrait quitter Arsenal dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, William Saliba est dans le collimateur du Real Madrid. Le défenseur central français pourrait donc rejoindre son ami Kylian Mbappé en Espagne d'ici la fin de cette fenêtre du mercato.

Pour ne pas voir William Saliba partir dans un avenir proche, la direction d' Arsenal est passée à l'offensive. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les Gunners ont formulé une très belle offre à leur numéro 2, et ce, pour qu'il prolonge. Toutefois, le Real Madrid se mue en trouble-fête sur ce dossier. Selon nos informations, divulguées le 8 juillet, le club merengue veut à tout prix recruter William Saliba , qui rêve de défendre les couleurs de la Maison-Blanche. Une information confirmée par L'Equipe ce dimanche matin. En effet, le média français annonce que le Real Madrid s'intéresse bel et bien à William Saliba .

Mbappé et Saliba sont comme des frères

S'il signe au Real Madrid lors de ce mercato estival, William Saliba retrouvera son ami Kylian Mbappé. Lors d'un entretien accordé à Ouest-France en juin 2024, le capitaine de l'équipe de France avait révélé à quel point il était proche de son compatriote. « Alors lui ! Je le connais depuis qu’on est tout petits. Tout, tout, tout petits. On était dans la même école primaire, à Bondy. On jouait au foot ensemble dans la cour de récré. Il était en CE1, nous en CM2, mais il demandait toujours à jouer avec nous. On l’acceptait, car il était déjà grand ! (sourire) Puis, mon père l’a entraîné à l’AS Bondy (…). Le voir arriver en sélection, passer de Bondy aux Bleus, m’a fait vraiment plaisir. J’ai essayé de l’intégrer du mieux possible dans le groupe. Cette saison, il est devenu un joueur très important à Arsenal et figure parmi les meilleurs défenseurs centraux de Premier League. Pour moi, il a toutes les qualités pour être, à terme, titulaire chez les Bleus (…). Je regarde son parcours avec la fierté d’un grand frère », a déclaré Kylian Mbappé. Reste à savoir si William Saliba va finalement signer au Real Madrid.