Mercato : Mbappé prend encore la parole pour son avenir au PSG

Auteur de son 300e but en carrière contre Gibraltar (14-0) samedi, Kylian Mbappé a montré une fois encore qu’il n’était pas perturbé par sa situation personnelle. Le suspense est parti pour durer alors que l’international français du PSG ne souhaite pas se prononcer sur le sujet, et il l’a encore affirmé ces dernières heures.

À chaque passage devant un micro, Kylian Mbappé n’échappe pas à la question. Désormais dans sa dernière année de contrat avec le PSG, l’international français aura de nouveau le choix pour son avenir au début de l’année 2024, mais en attendant, il n’a pas l’intention de se prononcer sur le sujet. « Ce n’est pas l’actualité de l’équipe de France, ce n’est pas le moment , déclarait Mbappé vendredi en conférence de presse. Le pays d’abord. Si vous avez cette question à me poser, il faut venir au Campus du PSG et j’y répondrai quand je serai en conférence de presse. Normal non ? »



Kylian Mbappé fait une grande annonce pour 2024 https://t.co/sarowv8Yed pic.twitter.com/VB5nmvrYWz — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Mbappé a déroulé contre Gibraltar

Une situation qui ne perturbe pas le capitaine des Bleus , auteur d’un nouveau triplé samedi lors de la démonstration contre Gibraltar (14-0). Avec le PSG aussi, Kylian Mbappé est en grande réussite sur le plan comptable avec 15 buts au compteur en autant d’apparitions sous le maillot rouge et bleu. Interrogé par Téléfoot samedi soir, l’enfant de Bondy a eu l’occasion d’en rajouter une couche sur le sujet.

« Je n’ai pas envie de parler »