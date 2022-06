Foot - Mercato

Mercato : Mbappé, Neymar… Les 5 plus gros transferts de l’histoire de la Ligue 1

Publié le 19 juin 2022 à 14h00 par Arthur Montagne

Depuis le rachat du PSG par QSI, la Ligue 1 a vu débarquer plusieurs joueurs majeurs pour des sommes très importantes. D'ailleurs, le plus gros transferts de l'histoire du championnat de France ont tous été réalisés par le PSG version qatarie. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 transferts les plus importants en Ligue 1.

5) Angel Di Maria - 2015 - 63M€

Pour commencer, on retrouve bien évidement un joueur du PSG. Il s'agit d'Angel Di Maria. Passé par Benfica et le Real Madrid, le Fideo rejoint Manchester United en 2014 où il va vivre une saison cauchemardesque tant sur le plan sportif que personnel. Par conséquent, un an plus tard, lors de l'été 2015, le PSG décide de saisir cette opportunité et n'hésite pas à débourser 63M€ pour Angel Di Maria qui va retrouver le bonheur et son meilleur niveau à Paris, jusqu'à son départ cet été, sept ans après son arrivée. Mais clairement, Angel Di Maria aura marqué l'histoire du PSG.

4) Edinson Cavani - 2013 - 64,5M€

Deux après l'arrivée de QSI, le PSG décide de frapper très fort en recrutant Edinson Cavani. Meilleur buteur de Serie A avec Naples, l'Uruguayen est attiré à Paris pour 64,5M€. Un montant qui restera pendant longtemps le record du plus gros transfert en Ligue 1. Et le Matador va réussir à justifier son investissement puisqu'il continuera à empiler les buts au point de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 réalisations. Un record qui devrait toutefois être très prochainement battu par un certain Kylian Mbappé.

3) Achraf Hakimi - 2021 - 66,5M€

Après plusieurs saisons sans boucler de très gros transferts, le PSG décide en 2021 de sortir à nouveau le chéquier pour recruter un latéral droit, poste qui n'a jamais vu un joueur s'imposer de façon indiscutable. Par conséquent, les Parisiens n'hésitent pas à lâcher 66,5M€ pour convaincre l'Inter Milan de lui céder Achraf Hakimi qui sort d'une magnifique saison en Serie A après avoir prouvé ses qualités au Borussia Dortmund.

2) Kylian Mbappé - 2018 - 180M€

Le deuxième de ce classement est évidemment Kylian Mbappé. S'il débarque officiellement au PSG en 2017 sous la forme d'un prêt avec option d'achat, son transfert définitif s'effectue en 2018. Le PSG débourse ainsi 145M€ dans un premier temps. Somme à laquelle il faut ajouter 35M€ de bonus activés en cas de vente ou de prolongation. L'AS Monaco a ainsi failli tirer un trait sur ces 35M€ puisque le contrat de Kylian Mbappé s'achevait le 30 juin 2022 et le Real Madrid semblait idéalement placé pour le recruter. Finalement, l'attaquant français a prolongé au PSG qui aura donc versé au total 180M€ pour recruter Kylian Mbappé.

𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐬’𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐭 𝐢𝐜𝐢𝐈𝐜𝐢 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬🔴🔵 #KylianCestParis pic.twitter.com/LtCVEKeqis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2022

1) Neymar - 2017 - 222M€

Mais le numéro 1 incontesté de ce classement est bien évidemment Neymar. Le transfert du Brésilien est même le plus important de l'histoire du football. Le joueur le plus cher du monde évolue donc en Ligue 1 puisqu'en 2017, le PSG, traumatisé par la remontada contre le FC Barcelone, décide de se venger en frappant très fort. Le Barça, très serein avec la clause libératoire de Neymar fixée à 222M€, ne s'attend pas à ce qu'un club puisse verser une telle somme. C'est sans compter sur le PSG...