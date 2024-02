Mercato - Mbappé : Les images de ses futurs maillots !

La rédaction

Le feuilleton Mbappé continue d’agiter le monde du foot, puisque sa décision de quitter ou non le PSG libre au terme de son contrat l'été prochain n'a toujours pas été officialisée. En attendant d’en savoir plus, penchons-nous sur les images de ses futurs maillots si il rejoint le Real Madrid, Liverpool ou s'il reste au PSG. Et bonus en équipe de France...

PSG : Mbappé avec un maillot old school... s'il reste ?

Kylian Mbappé a rejoint le PSG en 2017 et suscite l’attention du monde entier depuis son arrivée. Cependant, son avenir au sein du club de la capitale reste très incertain. Après avoir prolongé in-extremis au PSG en 2022, le feuilleton Mbappé est de retour au premier plan. Va-t-il rempiler une deuxième fois dans la capitale ou rejoindre un autre club ? C’est la question que tout le monde se pose. Si Mbappé venait à prolonger au PSG, il serait donc amené à porter les futurs maillots du club francilien qui ont déjà fuité. En effet, l’international français porterait un nouveau maillot domicile aux couleurs traditionnelles de Paris, et une tunique extérieure rendant hommage aux JO de Paris qui auront lieu l’été prochain. Le maillot third, aux couleurs roses et noires, sera également porté par Mbappé s'il décide de prolonger au PSG...

🔴🔵 Maillot PSG 2024-2025 ! @lasource75006 pic.twitter.com/EeEh0cbtfM — ParisTeam (@Paristeamfr) February 1, 2024

Le Real Madrid, son futur club ?

Ce n'est pas vraiment un secret, Kylian Mbappé a pour rêve de porter un jour la tunique du Real Madrid. Mais quand le réalisera-t-il ? L'attaquant du PSG a déjà refusé le club merengue à plusieurs reprises par le passé, mais s’il venait à l’accepter lors du prochain mercato estival, il arborerait donc de nouvelles couleurs... Le maillot third du Real Madrid pour la saison prochaine a déjà fuité, ce qui n’est pas le cas des tuniques domicile et extérieur. Ce troisième maillot est très sobre, avec des nuances de gris et également plusieurs bandes blanches sur les épaules. Taillé sur-mesure pour Kylian Mbappé ? L'avenir nous le dira...

🚨Les premières images du maillot Third du Real Madrid pour la saison 2024-2025 : (@Footy_Headlines🎖️) pic.twitter.com/KlOO6Usoci — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) December 5, 2023

Liverpool, l'option la moins probable pour Mbappé ?

Même s'il semble déjà promis au Real Madrid, rejoindre Liverpool en Premier League apparait comme une option viable pour Kylian Mbappé. Et malgré la récente annonce de départ de l'entraîneur Jürgen Klopp, si Mbappé venait à signer à Liverpool et rejoindre Ibrahima Konaté, il aurait la chance de porter la nouvelle tunique du club pour la saison 2024-2025. Le maillot des Reds pour la prochaine saison sera rouge, couleur traditionnelle du club, et comportera du doré sur le logo Nike, sur le logo du club et sur le sponsor principal. Concernant les autres aspects de la tunique de Liverpool, le col sera blanc comme le bout des manches, et de fines lignes blanches traverseront l’entièreté du maillot.

Ce à quoi pourrait ressembler le maillot de Liverpool pour la saison 2024-2025. 📸@Footy_Headlines pic.twitter.com/TNqHBKsJpf — Infos2foot (@_FOOTINFO_1) September 9, 2023

L’équipe de France, un style à l'ancienne

On ne sait peut-être pas si Kylian Mbappé va prolonger au PSG ou rejoindre le Real Madrid cet été, mais il est clair que la star des Bleus participera à l’Euro en juin prochain avec l’équipe de France. Il portera ainsi une belle tunique tricolore très vintage qui reprend le bleu traditionnel de l’équipe et qui met en valeur le coq, emblème national de la France, qui sera doré.

Ce à quoi devrait ressembler le nouveau maillot de l'Équipe de France pour l’Euro 2024. 🇨🇵📸 @Footy_Headlines pic.twitter.com/adPBdhavKq — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2023

