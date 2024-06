Mercato : Mbappé jubile après sa signature au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette fois-ci, c’est officiel ! Le Real Madrid a annoncé ce lundi soir la signature de Kylian Mbappé, qui débarque libre en provenance du PSG. Sur ses réseaux sociaux, l’international français s’est enflammé pour son arrivée au Real Madrid, se disant « heureux et fier » de s’engager en faveur du champion d’Europe en titre.

Après sept années au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé entamera après l’Euro un nouveau défi dans sa carrière. Comme attendu, le Real Madrid a officialisé ce lundi soir la signature de l’international français, grande priorité du président Florentino Pérez depuis son éclosion à l’AS Monaco. « Une star mondiale arrive chez les champions d'Europe , peut-on lire sur le site du Real Madrid. Notre équipe se renforce avec un attaquant spectaculaire, capitaine de l'équipe de France ». Mbappé est désormais engagé jusqu’en 2029 avec sa nouvelle équipe et ne cache pas sa joie à l’idée de s’engager « le club de (s)on rêve ».

Mercato - Officiel : Le Real Madrid annonce la signature de Kylian Mbappé !

« Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité »

« Un rêve devenu réalité », décrit Kylian Mbappé dans un message publié en espagnol, anglais et français. « Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien », a ajouté le désormais ex-attaquant du PSG, concluant sa publication par un « ¡ Hala Madrid ! ».

Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍

