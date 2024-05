Mercato : Mbappé interpelle les futurs cracks du PSG

Thibault Morlain

Ce samedi, Kylian Mbappé disputait son dernier match avec le PSG, la fin d’une aventure de 7 saisons passées avec le club de la capitale. Alors que le Français est désormais attendu du côté du Real Madrid, il espère néanmoins le meilleur pour le PSG. En ce sens, il a interpellé les prochains talents qui exploseront à Paris.

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France et même en Europe. L'un des problèmes du club de la capitale est cependant de réussir à conserver ses cracks alors que de nombreux talents échappent aux Parisiens, préférant aller tenter leur chance ailleurs. Il faut dire que se faire une place au milieu de terrain du PSG n’est pas simple, mais certains y arrivent à l’instar de Senny Mayulu cette saison. Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux jeunes et Kylian Mbappé n’a pas manqué d’interpeller ces jeunes talents.

« J'espère que plus de jeunes voudront s'imposer ici »

Si Kylian Mbappé s’apprête à faire ses valises et quitter le PSG, il espère néanmoins voir les cracks du club de la capitale réussir à Paris. En effet, dans des propos accordés à France TV , Mbappé a interpellé les futurs talents du PSG : « J'espère que les enfants vont continuer à regarder le PSG. On a essayé de faire rêver les gens, de donner aux jeunes de jouer au PSG. J'espère que plus de jeunes voudront s'imposer ici ».

« Jouer au PSG, c’est quelque chose de fort, je le recommande à tous »