Mercato : Mbappé condamne le PSG à l'exploit

Axel Cornic

A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait informé le Paris Saint-Germain de son départ. Une véritable bombe, qui va désormais pousser les dirigeants parisiens à planifier un avenir sans la star française, ce qui ne semble à priori pas si simple après sept années de vie commune.

Il devrait désormais y avoir un PSG sans Kylian Mbappé. RMC Sport a annoncé en exclusivité la décision du capitaine de l’équipe de France, qui aurait informé le président Nasser Al-Khelaïfi de son départ le 30 juin prochain, date de fin de son contrat.

« Plus le temps avançait, moins il y avait de chances de voir Mbappé rester »

Réputé proche du clan Mbappé ainsi que de la direction du PSG, Jérôme Rothen s’est exprimé au sujet de cette décision très importante. « On pouvait s'en douter. Plus le temps avançait, moins il y avait de chances de voir Mbappé rester » a expliqué l’ancien joueur parisien, sur RMC Sport . « Mbappé avait une grosse proposition sur la table. A l'arrivée, il aura fait 7 ans au PSG. C'est presque la moitié d'une carrière ! Ou le tiers d'une carrière. Il a donné ! ».

« Le PSG n'a plus le droit à l'erreur »