Mercato : Mauricio Pochettino pisté par deux géants italiens ?

Publié le 17 juillet 2020 à 9h55 par La rédaction

Libre depuis son départ de Tottenham en décembre dernier, Mauricio Pochettino cherche toujours un nouveau club pour la saison prochaine. Et il aurait deux énormes pistes en Italie…