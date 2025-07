Mercato : Masterclass du PSG, le couple parfait a signé !

Depuis l'été 2023, Luis Campos et Luis Enrique cohabitent au PSG. Ensemble, les deux hommes ont réussi à bâtir une équipe très solide après le départ de Kylian Mbappé. D'ailleurs, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi vient de remporter la toute première Ligue des Champions de son histoire. Interrogé sur le duo Luis Campos - Luis Enrique, Abdou Diallo s'est totalement enflammé.

A la fin de la saison 2021-2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remplacé Leonardo par Luis Campos. Un an plus tard, le club parisien a remercié Christophe Galtier, avant d'installer Luis Enrique sur son banc. Alors que le PSG vient de remporter la toute première Ligue des Champions de son histoire, Abdou Diallo a mis en lumière le coup de génie de Nasser Al-Khelaïfi, qui a associé le dirigeant portugais et le coach espagnol.