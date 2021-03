Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Solskjaer sait comment oublier Sancho !

Publié le 21 mars 2021 à 15h20 par K.V.

Après avoir échoué à recruter Jadon Sancho, bien trop cher en ces temps compliqués, Manchester United se tourne vers le profil de Pedro Neto.