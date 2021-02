Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Badiashile est passé proche d'un gros départ !

Publié le 23 février 2021 à 18h20 par La rédaction

Le défenseur de l'AS Monaco Benoît Badiashile assure que Manchester United s'était intéressé à lui l'été dernier, mais que rester sur le Rocher a été le bon choix pour sa carrière.